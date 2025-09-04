Меню
Фильмы
Ведьмина доска
Расписание сеансов Ведьмина доска, 2024 в Москве
4 сентября 2025
Расписание сеансов Ведьмина доска, 4 сентября 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
16:10
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
21:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
21:30
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:10
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:50
21:20
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:50
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
