Настоящим Смурлам помогли вообще не Уоррены: реальная история из «Заклятия 4» произошла еще в 80-е

Где снимали легендарный фильм «Я шагаю по Москве»: некоторые места правда существуют, а другие выдуманы

Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»

«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей

Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю

Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте

Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить