АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 2020 в Москве
29 сентября 2025
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 29 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
27
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
ср
3
вт
9
ср
10
сб
13
ср
17
сб
20
пн
22
сб
27
пн
29
Как купить билеты на сеанс фильма «АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
19:30
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
