Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 2020 в Москве 29 сентября 2025

Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 29 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 27 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 ср 3 вт 9 ср 10 сб 13 ср 17 сб 20 пн 22 сб 27 пн 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
19:30 от 550 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше