Как Инженеры создали Чужих: даже фанаты не поняли этого в фильмах

В лидеры просмотров на Prime Video вырвался этот боевик 2025 года: дуэт Сталлоне и Стэйтема сработал безупречно

Откуда взялся кот Матроскин? Новый российский фильм даст мяу-ответ — и это не продолжение «Простоквашино»

Эти проникновенные цитаты из «Унесенных призраками» заставляют теплеть в сердце: Миядзаки — настоящий гений

Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом»

В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее

С пиратских торрентов — на вершину проката: это российское фэнтези собрало в Китае $8,8 млн, а в России — всего $1,7 млн

Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова