АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 2020 в Москве
26 октября 2025
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 26 октября 2025 в Москве
О фильме
Завтра
4
вс
12
пн
13
вт
21
вс
26
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
15:00
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
