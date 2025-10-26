Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?

Netflix вывел жанр триллера на новый уровень благодаря этому сериалу: настоящий хит среди унылых историй про маньяков

Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре

Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)

Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали

Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу

Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино

3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше

Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»

«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее