АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 2020 в Москве
25 марта 2026
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 25 марта 2026 в Москве
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Если понравились «Фишер» и «Хрустальный», присмотритесь к маньячной «Скарпетте» с Кидман: 8 серий выйдут в один день целиком
«Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей
В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у
«Секретные материалы» вернутся на экраны – снимет создатель «Грешников»: а вот 3 похожих сериала, которые стоит глянуть в ожидании
В титрах ни слова — а ведь этот культовый фильм с ДиКаприо всего лишь ремейк: большинство зрителей не в курсе
«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»
Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз
Не зовите себя знатоком «Девчат», пока не пройдете тест: вопрос будет один, но зато какой
Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)
После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»
