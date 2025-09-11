Меню
Киноафиша Фильмы Астрал. Поместье ужаса Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 2024 в Москве 11 сентября 2025

Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 11 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:15
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
21:40
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:10
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
