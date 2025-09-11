Меню
Фильмы
Астрал. Поместье ужаса
Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 2024 в Москве
11 сентября 2025
Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 11 сентября 2025 в Москве
Сегодня
6
Завтра
7
пн
8
вт
9
ср
10
чт
11
пт
12
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Поместье ужаса»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:15
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
21:40
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:10
