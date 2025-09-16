Меню
Фильмы
Астрал. Поместье ужаса
Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 2024 в Москве
16 сентября 2025
Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 16 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
ср
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Поместье ужаса»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:30
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:00
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:10
от 220 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:40
от 200 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:00
от 220 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:20
от 220 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
21:50
от 220 ₽
