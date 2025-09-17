Меню
Фильмы
Астрал. Поместье ужаса
Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 2024 в Москве
17 сентября 2025
Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 17 сентября 2025 в Москве
О фильме
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:30
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:00
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:10
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:20
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
21:50
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
