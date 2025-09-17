«Я бы не остановилась»: почему Жеглов не помог регулировщице? Зрители спорят о его жестоком поступке уже больше 40 лет

Фанаты ждут ответ уже 18 лет: этот сериал по Стивену Кингу закрыли на самом интересном месте

Точно не на юг уехал: Стас Скрябин исчез из «Ментовских войн» из-за страшной трагедии

Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)

Новый хоррор с бюджетом $55 млн почти переписал историю: еще немного и даже «Оно» останется позади — идет на рекорд

Эльфийское видео для взрослых: в этой сцене из «Хоббита» актеры краснели, а окружающие не могли сдержать смех

Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости

Беззубик занял лишь 7-е место в списке самых мощных существ из «Как приручить дракона»: №1 может уничтожить одним взглядом

Легендарная песня Михалкова в «Я шагаю по Москве» бесила советскую цензуру: заставили менять текст, и все из-за Израиля

ИИ превратил цитаты из «Москва слезам не верит» в картинки: 5 изначальных реплик вспомнят лишь фанаты Меньшова (тест)