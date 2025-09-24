Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пила. Наследие Расписание сеансов Пила. Наследие, 2024 в Москве 24 сентября 2025

Расписание сеансов Пила. Наследие, 24 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пила. Наследие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
20:00 от 550 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:00 от 450 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
20:00 от 360 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
20:00 от 350 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
20:00 от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
20:00 от 490 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
20:00 от 500 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
20:00 от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:00 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:00 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:00 от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:00 от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:00 от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
20:00 от 500 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева
Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»
Смеялись над «бамбарбия, кергуду», а вот «бараварли кузал» оставалось загадкой: что означает фраза Бывалого в «Кавказской пленнице»
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше