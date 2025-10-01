Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пила. Наследие
Расписание сеансов Пила. Наследие, 2024 в Москве
1 октября 2025
Расписание сеансов Пила. Наследие, 1 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
26
Завтра
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пила. Наследие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
00:00
от 250 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
21:40
от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:50
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:00
от 610 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:50
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
15:00
от 610 ₽
22:45
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
22:30
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:40
от 570 ₽
23:50
от 550 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
23:10
от 510 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
22:15
от 510 ₽
23:40
от 510 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
21:00
от 430 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
18:50
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
18:55
от 590 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:20
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:50
от 560 ₽
22:35
от 560 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
21:20
от 620 ₽
23:55
от 1170 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
21:45
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
20:15
от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:25
от 600 ₽
20:30
от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
19:40
от 600 ₽
21:40
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:25
от 650 ₽
22:25
от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
20:55
от 620 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:05
от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:15
от 570 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
19:40
от 670 ₽
23:40
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667