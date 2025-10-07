Меню
Фильмы
Пила. Наследие
Расписание сеансов Пила. Наследие, 2024 в Москве
7 октября 2025
Расписание сеансов Пила. Наследие, 7 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пила. Наследие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
15:50
от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
00:45
от 300 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
20:40
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
23:05
от 560 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
15:00
от 970 ₽
21:55
от 620 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:40
от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
22:35
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:40
от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
23:35
от 620 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
22:40
от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:15
от 570 ₽
