Киноафиша Фильмы Пила. Наследие Расписание сеансов Пила. Наследие, 2024 в Москве 14 октября 2025

Расписание сеансов Пила. Наследие, 14 октября 2025 в Москве

Сегодня 10 Завтра 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:45 от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:20 от 620 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
23:35 от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
23:55 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:30 от 650 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
