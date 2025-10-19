Меню
Фильмы
Пила. Наследие
Расписание сеансов Пила. Наследие, 2024 в Москве
19 октября 2025
Расписание сеансов Пила. Наследие, 19 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пила. Наследие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
17:05
от 350 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
22:15
от 350 ₽
00:15
от 350 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:10
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
