Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пила. Наследие Расписание сеансов Пила. Наследие, 2024 в Москве 20 октября 2025

Расписание сеансов Пила. Наследие, 20 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пила. Наследие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
17:05 от 300 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:10 от 300 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет
Деймон Таргариен жив? Фанатская теория объясняет, почему он мог стать Трехглазым вороном
В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец»
«Посмотрели на одном дыхании»: 3 сериала не уступают в масштабе «Хроникам русской революции» – у № 3 рейтинг 8.4
Тому Крузу этот боевик принес 7.9 на IMDb, а сколько наберут японцы? Легендарный фильм получит свое аниме – и мы сейчас не про «Миссия невыполнима»
Козырь в рукаве Marvel: брат Таноса появлялся на экране мельком — но у него большое будущее (вплоть до вступления в «Мстители»)
«Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — все остались на втором плане: фаны турдизи помешались на новом сериале — уже 8,6 на IMDb
«Самая худшая»: 135-я серия «Маши и Медведя» собрала 14 миллионов просмотров — и столько же разъяренных зрителей
Кобзона в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» помнят многие: а спорим, вы не замечали 6 других музыкантов в кино СССР? (фото)
Люк Бессон смахнул слезу: фильм с Безруковым уже третью неделю подряд №1 в прокате — идет на главный рекорд 2025-го
Ноябрь будет не про дожди, а про премьеры: сразу два российских хита вернутся с новыми сезонами — ждали не один год
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше