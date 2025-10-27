Меню
Фильмы
Пила. Наследие
Расписание сеансов Пила. Наследие, 2024 в Москве
27 октября 2025
Расписание сеансов Пила. Наследие, 27 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
22
Завтра
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
2D
17:20
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
