Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)

«Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так

Федункив и Михалкова снялись в сериале, где каждый узнает своих соседей: вот когда на СТС выйдет «ДомоЧАТцы»

Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется

Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут

Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

В США выбрали лучшие фильмы СССР о войне: №1 не «Иди и смотри», а «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» вообще мимо кассы