Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Метод исключения Расписание сеансов Метод исключения, 2025 в Москве 28 декабря 2025

Расписание сеансов Метод исключения, 28 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 вт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Метод исключения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
14:20 от 350 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
20:20 от 420 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
19:55 от 630 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
20:20 от 740 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
19:55 от 740 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
14:45 от 400 ₽ 20:25 от 480 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
21:25 от 630 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
12:00 от 350 ₽ 20:20 от 540 ₽
Художественный
Арбатская
2D, SUB
16:45 от 1420 ₽ 22:45 от 740 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»?
4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты
С 27 декабря без выходных: «Детство Ба» выпускает 10 серий подряд, а остальные — только в 2026 году (точный график)
«Балто» – один из самых жутких мультов 90-х, но его изначальный финал – сущий мрак: все-таки не обошлось без смертей
Иван Янковский снялся в худшем и лучшем сериалах 2025 года: первый посмотрел и стер из памяти, второй не могу забыть до сих пор
У «Гачиакуты» точно будет 2-й сезон, но придется подождать: зато вселенная выйдет за рамки одного лишь аниме
172,8 млн за уикенд собрал новый лидер проката: это не блокбастер, а семейный фильм – скоро обгонит «Аватар: Пламя и пепел»
Бюджет этого культового ужастика составил сущие копейки (7 млн долларов), а фильм стал хитом во всем мире: правда, сейчас его смешно смотреть
«Меньше шума – больше смысла»: ИИ сравнил «Хроники Нарнии» с «Гарри Поттером», и объяснил, почему книги Роулинг «в пролете»
От первой роли Никулина коллеги по «Мосфильму» воротили нос – артист чудом не забросил кино: «Актерских способностей у вас нет!»
Тест к 20-летию «Гарри Поттера и Кубка огня»: узнаете 5 персонажей, если ИИ превратит их в героев Marvel?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше