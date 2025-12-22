Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Метод исключения
Расписание сеансов Метод исключения, 2025 в Москве
28 декабря 2025
Расписание сеансов Метод исключения, 28 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
ср
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
вт
6
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Метод исключения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
20:50
от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
14:20
от 350 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
20:20
от 420 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
19:55
от 630 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
20:20
от 740 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
19:55
от 740 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
14:45
от 400 ₽
20:25
от 480 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
21:25
от 630 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
12:00
от 350 ₽
20:20
от 540 ₽
Художественный
Арбатская
2D, SUB
16:45
от 1420 ₽
22:45
от 740 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»?
4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты
С 27 декабря без выходных: «Детство Ба» выпускает 10 серий подряд, а остальные — только в 2026 году (точный график)
«Балто» – один из самых жутких мультов 90-х, но его изначальный финал – сущий мрак: все-таки не обошлось без смертей
Иван Янковский снялся в худшем и лучшем сериалах 2025 года: первый посмотрел и стер из памяти, второй не могу забыть до сих пор
У «Гачиакуты» точно будет 2-й сезон, но придется подождать: зато вселенная выйдет за рамки одного лишь аниме
172,8 млн за уикенд собрал новый лидер проката: это не блокбастер, а семейный фильм – скоро обгонит «Аватар: Пламя и пепел»
Бюджет этого культового ужастика составил сущие копейки (7 млн долларов), а фильм стал хитом во всем мире: правда, сейчас его смешно смотреть
«Меньше шума – больше смысла»: ИИ сравнил «Хроники Нарнии» с «Гарри Поттером», и объяснил, почему книги Роулинг «в пролете»
От первой роли Никулина коллеги по «Мосфильму» воротили нос – артист чудом не забросил кино: «Актерских способностей у вас нет!»
Тест к 20-летию «Гарри Поттера и Кубка огня»: узнаете 5 персонажей, если ИИ превратит их в героев Marvel?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667