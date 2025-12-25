Яутджа Прайм — не место для слабых: разбираемся, откуда произошли самые смертоносные убийцы из «Хищника»

Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор»

В ТОП-250 на IMDb попали сразу 5 сериалов, снятых за последнее пятилетие: самый лучший из них, несомненно, «Аркейн»

Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)

Эти 7 странных советских привычек проскакивали даже в кино: современные россияне при виде их крутят пальцем у виска

Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона

Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы

Как изменилась формула чуда в «Елках» за 15 лет: вы вряд ли заметили, но посыл стал совсем другим — и это хорошо

Индиана Джонс с русской пропиской: «Волчок» закончился так, что зрители уже требуют сиквел – но есть один неприятный нюанс

«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)