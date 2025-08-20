Меню
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №185, 2025 в Москве 20 августа 2025

Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №185, 20 августа 2025 в Москве

Prime Cinema
Каховская
2D
10:30
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
11:40 от 200 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:40 от 250 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:30 от 280 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:40 от 250 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:50 от 250 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
11:00 от 250 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:55 от 250 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:50 от 250 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:40 от 250 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:50 от 250 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:40 от 280 ₽ 13:40 от 280 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:10 от 170 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
10:30 от 200 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:15 от 170 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:25 от 120 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:25 от 170 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:20 от 170 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:15 от 170 ₽
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
