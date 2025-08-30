Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы МУЛЬТ в кино. Выпуск №185 Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №185, 2025 в Москве 30 августа 2025

Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №185, 30 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 19 Завтра 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 сб 30 вс 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск №185»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:15 от 200 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:15 от 200 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Почему в «Атаке титанов» три смерти похожи как близнецы — и что это значит для Жана, Райнера и Флока
Финал «Моей геройской академии», продолжение «Ванпанчмена» и новинка от авторов «Дандадана»: 7 главных аниме осени 2025 года
А вы знали, что орков породил Гэндальф? Рассказываем о главном провале мага, который не показали в кино
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше