Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сны поездов
Расписание сеансов Сны поездов, 2025 в Москве
7 марта 2026
Расписание сеансов Сны поездов, 7 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
сб
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Сны поездов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
19:30
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
19:30
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
19:30
от 690 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит?
Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности
«Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею
«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора
На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым
3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо
Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России
Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667