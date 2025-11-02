Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
23:00 от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
00:25 от 670 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:50 00:20
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
22:45
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:50 от 800 ₽
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
