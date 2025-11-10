А как вообще Маша попала к Медведю: об этом говорили в мультике, но все уже забыли

Автор «Американской истории преступлений» сел в лужу: у новой юридической драмы с Кардашьян 0% на RT – критики говорят, что получилось безвкусно

Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)

Даже в «Великолепном веке» показали честно: почему в Османской империи не отмечали дни рождения Сулеймана и Хюррем

Вместо Хмыря и Алибабаевича – Миллиметр и Пижон: у «Джентльменов удачи» сперва было совсем другое название – догадаетесь, какое?

Сколько лет Вай в сериале «Аркейн»: в 1-й серии она младше, а потом происходит скачок – но у создателей есть ответ

HBO не сбавляет обороты: «Добро пожаловать в Дерри» на вершине — и другая их новинка уже в топ-10 самых популярных сериалов

В «Великолепном веке» Хюррем покорила сердце Сулеймана сразу, а как быстро справитесь вы? Тест дает целых 6 попыток

«Я думал, что не доживу»: в «Охоту за Голлумом» официально вернется главная звезда «Властелина колец» – съемки не за горами