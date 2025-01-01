Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит

Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны

Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца»

На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)

Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой

Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете

Устали от приторной новогодней атмосферы? Ловите 10 хоррор-франшиз, которые взбодрят на каникулах

Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону