Только истинные фанаты заметили, что тут дело нечисто: мультфильм «Тачки» нагло скопировал старый хит, где доктор стал прототипом Молнии Маккуина

Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета

Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный

Лишь один сериал на Западе сейчас обсуждают сильнее, чем «Очень странные дела»: вышел 3 года назад, в России остался незамеченным

«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?

«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

«Понравилось больше “Невского”»: новинку Пятого канала нахваливают так, как хитам НТВ не снилось – зрители ставят лайк за «минимум соплей»

Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»