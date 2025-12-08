Кэмерон поклялся на крови, что снимет продолжение этого фильма: и это несмотря на кассовый провал с бюджетом в 200 млн долларов

Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета

В ожидании 5 сезона «Ведьмака» зрители вспомнили про этот фильм с Фрейей Аллан: на Rotten Tomatoes получил крепкие 80%

«Величие “Чужого” можно помножить на ноль»: ИИ вычислил самый переоцененный фильм Ридли Скотта – и рейтинг 7.0 не спас

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

«Понравилось больше “Невского”»: новинку Пятого канала нахваливают так, как хитам НТВ не снилось – зрители ставят лайк за «минимум соплей»

«Он устал лгать»: культовое «Противостояние» укоротили чиновники СССР – детектив едва не стал «антисоветчиной»

«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?