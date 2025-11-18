Смеаголу было 589 лет, но это уникальный случай: а сколько на самом деле живут хоббиты во «Властелине колец»?

Амбициознее «Тихого Дона» и «Брестской крепости»? Что известно о новом сериале «Искра», которому прочат статус главной военной драмы СНГ

Из Лонг-Айленда в Пало-Альто: Netflix готовит современную версию «Великого Гэтсби» от автора «Траффика» — это будет полный разнос

«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)

В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал

Ну, Годжо, погоди! Продолжение «Магической битвы» только что переписало канон – сильнейшим магом тайтла станет инопланетная выскочка

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)

Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)

Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы