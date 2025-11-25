«Молюсь Небесам: пусть 9-ый сезон окажется последним!»: фанаты слезно просят создателей не испортить «Балабола», но получится ли?

У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться

«Легкий и позитивный сериал»: «Кулинарный техникум» практически вернул атмосферу «Кухни» — и зрители это оценили

«Это полная чушь»: пока зрители 10+ лет нахваливают «Интерстеллар», ученые нашли глупый ляп – перекрывает все старания Нолана

Юлию Пересильд официально убрали из списка лучших актрис: подсидела скандальная молодая звезда сказок

Запрещенный Sci-Fi Рязанова: этот фильм великого режиссера был в «черных списках» 30 лет – советская цензура рвала и метала

«Это мой натуральный цвет»: только преданные зрители вспомнят 5/5 фильмов СССР по кадрам с блондинками (тест)

Этот Sci-Fi 15-летней давности стоил $5 000 000 и опозорился в прокате: но спустя годы его любят сильнее «Интерстеллара»

Стоила сущие копейки, собрала $118 000 000: эта мелодрама сделала Йоханссон большой звездой, но то, как ее сняли – настоящее чудо

Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8