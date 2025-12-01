Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Брат навсегда Расписание сеансов Брат навсегда, 2025 в Москве 6 января 2026

Расписание сеансов Брат навсегда, 6 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 27 вс 28 вт 6 пт 9 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Брат навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
15:30 от 400 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Где снимали «Обнальщик» с Яценко: Москву отмели сразу, нужны были 2010-е, порты и причалы
Мама-Кошка и Карамелька из «Трех котов» зимой готовят только такой пунш: не только вкусный, но и полезный
Что думают иностранцы о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»: «Похоже, главная идея: иди напейся – и ты встретишь своего супруга»
7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)
Комедия без юмора, хоррор без ужаса: новая «Анаконда» с Блэком – полный провал, и вот, кому она точно понравится
Раскрыть убийство или сойти с ума: индийский «клон» «Достать ножи» держит 100% на RT уже 5 лет – даже у фильмов про Блана рейтинги ниже
Даже Толкин скрывал настоящие имена хоббитов: у Смеагола ФИО «18+»
«Беспрецедентная чушь»: мылодраму с красавчиком-Озчивитом зрители назвали «худшим в фильмом в истории» — позорный рейтинг 3.7/10
Из-за фильма СССР появилась традиция пить шампанское на Новый год: ленту с оценкой 8.2 сняли для популяризации напитка
В 2025-м россияне чаще всего смотрели эти 12 фильмов: стали самыми кассовыми в прокате – из них всего 2 зарубежных
Как Карта мародеров перекочевала к братьям Уизли — важный момент остался за кадром: кое-кто в Хогвартсе хранил ее годами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше