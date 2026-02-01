Совсем другой Брагин: что ждать от новинки 2026 года «Боги Кнорозова» – сюжет заманчивый и интересный

Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге

На этих 2 книгах режиссеры годами ставили «крест»: но все же их экранизировали — пусть и не без минусов

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова

Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают

Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5