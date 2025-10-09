Меню
Киноафиша Фильмы Ужастики. Ожившие рисунки Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 2024 в Москве 9 октября 2025

Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 9 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
сб 4 вс 5 чт 9
Как купить билеты на сеанс фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
17:30 от 480 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
17:00 от 430 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
17:10 от 370 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
17:05 от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
16:45 от 330 ₽
