Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Москве
4 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 4 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
пт
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:30
от 760 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»
KION вычислил 10 самых популярных детективных сериалов в России: и не ищите в списке «Первый отдел» и «Невский»
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны»
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею
Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора
Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)
Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника
Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)
Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667