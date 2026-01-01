Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Москве 4 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 4 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 пт 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
19:30 от 760 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»
KION вычислил 10 самых популярных детективных сериалов в России: и не ищите в списке «Первый отдел» и «Невский»
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны»
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею
Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора
Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)
Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника
Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)
Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше