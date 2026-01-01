Меню
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Москве 5 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 5 марта 2026 в Москве

Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:20 от 500 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20 от 410 ₽ 12:25 от 480 ₽ 14:30 от 580 ₽ 16:35 от 580 ₽ 18:40 от 680 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20 от 410 ₽ 12:25 от 470 ₽ 14:30 от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:20 от 420 ₽ 12:25 от 500 ₽ 14:30 от 560 ₽ 16:35 от 560 ₽ 18:40 от 730 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:20 от 450 ₽ 12:25 от 520 ₽ 14:30 от 590 ₽ 16:35 от 590 ₽ 18:40 от 780 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20 от 510 ₽ 12:25 от 590 ₽ 14:30 от 690 ₽ 16:35 от 690 ₽ 18:40 от 910 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:20 от 330 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20 от 440 ₽ 12:25 от 510 ₽ 14:30 от 580 ₽ 16:35 от 580 ₽ 18:40 от 760 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:00 от 530 ₽ 13:10 от 670 ₽ 15:20 от 670 ₽ 17:30 от 670 ₽ 19:40 от 750 ₽
