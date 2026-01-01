Меню
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Москве
10 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 10 марта 2026 в Москве
2D
10:20
от 500 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20
от 370 ₽
12:25
от 420 ₽
14:30
от 550 ₽
16:35
от 550 ₽
18:40
от 620 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20
от 410 ₽
12:25
от 470 ₽
14:30
от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:20
от 420 ₽
12:25
от 500 ₽
14:30
от 560 ₽
16:35
от 560 ₽
18:40
от 620 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:20
от 450 ₽
12:25
от 520 ₽
14:30
от 590 ₽
16:35
от 590 ₽
18:40
от 660 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 510 ₽
12:25
от 590 ₽
14:30
от 690 ₽
16:35
от 690 ₽
18:40
от 780 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:20
от 330 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20
от 440 ₽
12:25
от 510 ₽
14:30
от 580 ₽
16:35
от 580 ₽
18:40
от 640 ₽
