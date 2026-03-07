Меню
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Москве
12 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 12 марта 2026 в Москве
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:00
от 420 ₽
11:55
от 470 ₽
13:55
от 550 ₽
17:55
от 650 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
10:10
от 250 ₽
14:25
от 370 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
10:55
от 370 ₽
14:45
от 470 ₽
16:40
от 470 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:10
16:10
17:40
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:20
11:30
12:35
13:50
14:50
15:45
17:05
19:20
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:00
13:15
14:50
17:35
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50
13:00
15:10
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:10
13:25
15:40
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:10
13:25
15:40
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
11:00
13:10
15:20
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:10
12:20
15:20
15:55
17:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20
12:35
17:10
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:20
11:00
12:35
13:40
14:50
17:05
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
