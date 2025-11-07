Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма

Он открыл глаза — а они черные: почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти

Если пересматривать «Друзей» сейчас, Рейчел уже не кажется обаятельной простушкой: настоящая стерва и эгоистка

Имя Гаары из «Наруто» для знатоков Японии звучит как издевка: а ведь могли назвать в честь крутого ниндзя

Серсея Ланнистер стала Таргариеном: у Netflix появилась своя «Игра престолов» – с дикими прериями вместо пейзажей Вестероса

Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви

HBO не сбавляет обороты: «Добро пожаловать в Дерри» на вершине — и другая их новинка уже в топ-10 самых популярных сериалов

Вместо Хмыря и Алибабаевича – Миллиметр и Пижон: у «Джентльменов удачи» сперва было совсем другое название – догадаетесь, какое?

В «Великолепном веке» Хюррем покорила сердце Сулеймана сразу, а как быстро справитесь вы? Тест дает целых 6 попыток

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)