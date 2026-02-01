Пахлава не фаворит: какую сладость Сулейман ел при дворе — сегодня её сможет сделать любая хозяйка (рецепт)

Любовь на троих: почему Саид из «Клона» так и не полюбил Ранию — ответ есть в сериале

Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать

«Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет

Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят

«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних

Готовы ждать 4 года? «Гарри Поттер» от НВО точно разочарует фанатов Волан-де-Морта – Киллиана Мерфи все-таки не увидим

«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест)

«Гостья из будущего», лысина из ниоткуда: отыскали 10 уморительных ляпов в советском Sci-Fi про Алису Селезневу

Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь