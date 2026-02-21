Заметят самые зоркие: 5 киноляпов из сериала «Интерны» — особенно забавный с бутербродом

В этом новом триллере от Юлии Снигирь у зрителей бегут мурашки: «Круче, чем в "Мастере и Маргарите"»

«Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры

«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России

Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника

От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора

Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами