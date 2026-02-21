Попади Снегг в Гриффиндор — выжил бы Гарри с родителями? Разбираем, изменилась бы история «Гарри Поттера»

Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит?

Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны»

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России

От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)