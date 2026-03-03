НТВ не стоило торопиться с выпуском 5 сезона «Первого отдела»: даже преданные фанаты заметили эти несостыковки

Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал

«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году

В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины

Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»

Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев

Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом

«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно

Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино

Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал