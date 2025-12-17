Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сахарная фабрика Расписание сеансов Сахарная фабрика, 2025 в Москве 19 декабря 2025

Расписание сеансов Сахарная фабрика, 19 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сахарная фабрика»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:00 от 770 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
21:15 от 770 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
22:00 от 660 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
21:15 от 770 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:50 от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
20:35 от 770 ₽ 01:15 от 770 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)
Яичный пирог из «Ходячего замка» вкуснее омлета, а времени занимает столько же: Софи готовила под проклятием — вам будет легче
«В нем есть буквально все»: лучшим сериалом в истории Фриман считает вовсе не «Шерлока» – драма «помогла» актеру стать Ватсоном
«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки
Смотреть 20+ сезонов подряд — не вариант: у «Чисто английских убийств» есть сезон, где сразу 3 серии с рейтингом выше 8
Сколько лет героям «Служебного романа»: иногда их возраст не совпадал с тем, что у актеров – Верочка удивляет особенно
Новосельцев в «Служебном романе» любил вовсе не «мымру» и уж точно не жену: Рязанов намекал еще в самом начале
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше