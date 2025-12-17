Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сахарная фабрика
Расписание сеансов Сахарная фабрика, 2025 в Москве
21 декабря 2025
Расписание сеансов Сахарная фабрика, 21 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Сахарная фабрика»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:00
от 940 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
20:50
от 880 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
21:30
от 740 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
20:45
от 880 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
22:20
от 880 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:50
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
20:35
от 940 ₽
01:15
от 940 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали
«В нем есть буквально все»: лучшим сериалом в истории Фриман считает вовсе не «Шерлока» – драма «помогла» актеру стать Ватсоном
Смотреть 20+ сезонов подряд — не вариант: у «Чисто английских убийств» есть сезон, где сразу 3 серии с рейтингом выше 8
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)
Устали искать фильмы, похожие на «Франкенштейна»? Мы сделали это за вас: 3 ленты с тем же вайбом и оценками 7.3+
«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки
Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4
Яичный пирог из «Ходячего замка» вкуснее омлета, а времени занимает столько же: Софи готовила под проклятием — вам будет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667