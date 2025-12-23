«Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает

Эта фраза в финале «Ходячего замка» открыла новый смысл в аниме: Миядзаки опять удивил всех

ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!?

«Русский бестселлер» назвал лучший фильм 2025 года: он собрал 2.6 млрд в прокате, а зрители величают «"Ведьмаком" для детей»

Такое нельзя показывать в кино: эти 3 фильма совсем не щадят чувства зрителей — для большого экрана это перебор, говорили критики

Этот момент в «Зверополисе 2» вообще не для детей — Disney аккуратно подмигнул фанатам старого экшена из 90-х

Автор «Эмили в Париже» намекнул, где развернется 6-й сезон: Купер снова собирает чемоданы — Франция и Италия уже были

Звезды сериалов НТВ «подвинули» самого Борисова в списке самых популярных актеров России-2025: а Васильев не попал даже в топ-5

Распиаренная экранизация Азимова от Apple TV нравится лишь тем, кто не читал книг: «У остальных — рвотные рефлексы»

Первым «Хроникам Нарнии» – 20 лет! Угадаете его и еще 10 великих фэнтези всего-то по одному кадру? (Сложный тест)