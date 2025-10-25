Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Хэллоуин '86
Расписание сеансов Хэллоуин '86, 2025 в Москве
25 октября 2025
Расписание сеансов Хэллоуин '86, 25 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Хэллоуин '86»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
22:20
от 490 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
23:20
от 800 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:10
от 880 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
22:55
от 660 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
23:35
от 500 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
21:30
от 620 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
21:30
от 580 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
22:00
от 630 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
21:20
от 680 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
22:00
от 1820 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:15
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
23:15
от 660 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
22:35
от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
22:35
от 470 ₽
00:05
от 470 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:50
от 800 ₽
00:40
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
22:40
от 660 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:20
от 770 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
22:10
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
22:40
от 480 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
22:25
от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
22:05
от 650 ₽
23:55
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:30
от 800 ₽
00:20
от 800 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
23:30
от 770 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:55
от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:25
от 700 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
22:50
от 660 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится
Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»
Основано на романе Мишеля Бюсси: свежий детективный сериал цепляет с первой минуты – о матери, которая встречает копию мертвого сына
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)
«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667