Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»?

На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)

А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая»

Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»

До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном

Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят

Гильермо дель Торо уже знает, чем займется после «Франкенштейна» — режиссер хочет переснять еще одну готическую классику

Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам

Казалось, что позор, а на самом деле — лучший момент: фильмы, из которых актеры просили вырезать ставшие культовыми сцены

Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит