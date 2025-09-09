Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Третья лишняя Расписание сеансов Третья лишняя, 2025 в Москве 9 сентября 2025

Расписание сеансов Третья лишняя, 9 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Третья лишняя»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
20:00 от 570 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Самый летний тест: догадайтесь о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом
Зря мы ждали от «Няни Оксаны» чего-то нового: судя по трейлеру, получим копию «Моей прекрасной няни»
500 минут — и не меньше: почему Бортко снял именно 10 серий «Мастера и Маргариты»
Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь
«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться
«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах
Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше