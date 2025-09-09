Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Третья лишняя
Расписание сеансов Третья лишняя, 2025 в Москве
9 сентября 2025
Расписание сеансов Третья лишняя, 9 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
вт
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Третья лишняя»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
20:00
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Самый летний тест: догадайтесь о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом
Зря мы ждали от «Няни Оксаны» чего-то нового: судя по трейлеру, получим копию «Моей прекрасной няни»
500 минут — и не меньше: почему Бортко снял именно 10 серий «Мастера и Маргариты»
Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь
«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться
«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах
Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667