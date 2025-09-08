Гильермо дель Торо возвращается, и критики в восторге — на Rotten Tomatoes 78% свежести: этот фильм может стать хитом

От игр на выживание до ниндзя и мести: 5 японских сериалов от Netflix, которые не отпустят до последней минуты

Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025

От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз

«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»

Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд

Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания

Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде

Не Хаяо Миядзаки, но тоже круто: 6 аниме от студии Ghibli, которые вы могли пропустить — о любви, созидании и взрослении

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?