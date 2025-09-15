Данила решил мстить не просто так: за что убили Громова в «Брате 2»

Фанаты ждут ответ уже 18 лет: этот сериал по Стивену Кингу закрыли на самом интересном месте

Смотреть только при включенном свете: топ-5 самых пугающих фильмов по версии Collider

«В этом есть свобода»: Макконахи готов сняться в 5 сезоне «Настоящего детектива» вместе с Кейджем, и ждет лишь одного

ИИ превратил цитаты из «Москва слезам не верит» в картинки: 5 изначальных реплик вспомнят лишь фанаты Меньшова (тест)

Новый хоррор с бюджетом $55 млн почти переписал историю: еще немного и даже «Оно» останется позади — идет на рекорд

От Доцента до Жени Лукашина: спорим, вы не знали, что у этих 10 киногероев СССР есть современные «двойники»? (фото)

Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)

Загадочный «Плюрибус» станет самым грандиозным сериалом со времен «Игры престолов»: звезда «Во все тяжкие» не даст соврать

Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости