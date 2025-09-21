Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Вес победы
Расписание сеансов Вес победы, 2024 в Москве
21 сентября 2025
Расписание сеансов Вес победы, 21 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Вес победы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
22:10
от 700 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?
Почему Нимфадора не любит свое имя? Все дело в его переводе
Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»
Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре
«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной
«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа
«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские
В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)
Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)
Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667